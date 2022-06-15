輔大女穿清涼被盤查...警察「私訊搭訕」被記申誡 網友謝她：幫清理門戶

一名17直播主，日前透過IG「直男行為研究社」發文重提，三年前在輔大就學期間，遭一名員警盤查，事後還傳訊息搭訕交友。貼文一出，引發網友砲轟，連自家員警也傳訊給直播主「謝謝妳幫我們清理門戶！」對此，警方表示，三年前未獲檢舉，昨知，已對該員核記申誡加強輔導。

據了解，在17LIVE平台，有4萬多粉絲的直播主，日前投稿IG專頁「直男行為研究社」表示，她2019年還在輔仁大學念書的時候，某天凌晨1時許，因穿著清涼走在路上，準備要去跟朋友會合，卻被新莊警分局一名高姓員警攔下盤查，高員除要求她出示身分證，過程中還質問「為何穿這麼清涼？要去哪裡」等話。

孰料，沒多久，便收到高姓員警私訊她臉書、IG，藉機搭訕「我是剛剛盤查妳的警察，不介意的話可以當個朋友」、「妳覺得可以交朋友再加吧！」讓女大生很不舒服，立即將高封鎖。

事經三年後，直播主透過IG「直男行為研究社」發文重提事發當時情況，沒想到貼文一出，網友紛紛留言砲轟，還有疑似曾被高員騷擾的網友留言說自己也碰過，甚至有員警用假帳號詢問直播主「如果我沒猜錯，這位假盤查真搭訕您的人是不是姓高呢？」

甚至有疑似新莊警分局員警留言說「我們知道他是誰，也希望他不要再殘害警譽了」、「這種性騷擾真的要教訓，何況他還是無理由盤查，濫用個資，警譽都被他丟光了」、「我們會非常感謝你幫我們清理門戶」。

對此，新莊警分局表示，高員現年30歲，105年特考班畢業，已調其他派出所服務，高員從警4年多，交通績效卓越，曾獲新北市長侯友宜、新北市警局長黃宗仁頒發績優獎。

警方說，三年來並未接獲有民眾檢舉高員搭訕案件，昨日從網路社群知道後，主動進行了解，高員當時並未使用公務資訊電腦查詢當事人個資，僅簡易核對證件便予放行。

因盤查過程得知當事人IG化名，遂於事後私下以IG帳號傳訊給當事人，對於高員不良行為，衍生社會觀感不佳，已核予申誡處分在案，並列年終考績參考，並要求該單位主管個別加強輔導。

高員曾因交通工作表現績優，曾獲市長侯友宜親自頒發績優獎。圖／臉書《新莊警好讚》

高員曾因交通工作表現績優，曾獲市長侯友宜親自頒發績優獎。圖／臉書《新莊警好讚》

女大生還原當時穿搭。圖／IG《直男行為研究社》

網友貼文。圖／IG《直男行為研究社》