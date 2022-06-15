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獨居男病故難「善終」 警尋母見最後一面

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

「善終」是每個人在人生旅途，最想得到的圓滿結局。苗栗縣1名曾姓獨居男子，日前病故無人善後，警方協尋曾母，昨天終讓失聯30年的母子，能見上最後一面，完成告別式，陪他走完人生最後一哩路。

本月初，西湖鄉高埔村55歲曾姓男子，因病往生，村長劉玉霖向警方請託，協尋死者母親，希望完成曾男生前心願，母子能見上最後一面。

村長劉玉霖說，曾男未婚無子女，其父及兄長都於15年前相繼病逝，長期獨居務農，因身患多重慢性疾病，月初發病當天由他協助撥打119送苗栗大千醫院醫治，4日在醫院病逝，經四處打聽才得知與他分離多年的王姓母親，住在北部，才請託警方代為尋找。

轄區高湖派出所副所長林賢治表示，由於母子失聯近30年，這個「超級尋人任務」，警方運用警政系統及多方查詢，並尋求他單位協助，逐一比對身分，歷經3天終於找到人，昨天曾母及時出現在告別式會場，告慰曾男在天之靈，願逝者安息。

昨天曾母及時出現在告別式會場，告慰曾男在天之靈，願逝者安息。記者吳傑沐／翻攝
昨天曾母及時出現在告別式會場，告慰曾男在天之靈，願逝者安息。記者吳傑沐／翻攝

獨居 苗栗縣

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