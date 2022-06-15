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勉勵中警疫情期執勤辛勞 警察節各界給「身心靈」支持

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

今為警察節，台中有民眾擔心警方值勤受疫情風險，特地捐贈殺菌消毒噴劑、快篩試劑等防疫物資予和平警分局，和平警友辦事處更製作了「百年觀音」好神衣，並贈加菜金，希望警員執勤時，能同時全面保護自己的身心靈，保障自身安全。

中南部疫情持續延燒，第一線執勤警員時常須面對民眾，民眾郭宗岳、戴俊杰於「警察節」的今天，特別捐贈殺菌消毒噴劑、快篩試劑等防疫物資予和平警分局，盼能提供警方在疫情期安全支援。

台中和平百年觀音「古靈寺」，是谷關地區重要信仰之一，和平警友辦事處主任林克洋，更特別製作「百年觀音」好神衣，並印有「酒後不開車、安全有保障」及「路口慢看停、行人停看聽」文宣作為宣導品，提醒民眾注意交通安全；站長聯誼會長郭忠隴亦準備加菜金，為和平警分局度過一個暖心安全的警察節。

大雅警分局長賈立民、大雅警友辦事處主任張光男、巧而盛企業股份有限公司林董事長為感謝大雅警分局同仁辛勞與貢獻，特別頒發績優警員各項勤業務獎勵金，並致贈每位同仁精美背包，慰勞警員們不間斷地犧牲付出與努力，並對所有警員在疫情期間努力維持治安、交通與協助防疫的辛勞表達敬意。

和平警分局長陳祥麟表示，特別感謝各界的熱心善舉，捐贈防疫物資及製作治、交安文宣品，持續力挺警察同仁，不僅讓執勤警員安心、警眷放心；大雅警分局長賈立民提到，同仁的辛苦大家有目共睹，感謝警友辦事處、巧而盛公司的支持與肯定，面對疫情嚴峻考驗，大雅警方會更堅定、勇敢守護這座城市。

熱心民眾捐贈殺菌消毒噴劑、快篩試劑等防疫物資予和平警分局，盼能提供警方在疫情期安全支援。圖／和平警分局提供
熱心民眾捐贈殺菌消毒噴劑、快篩試劑等防疫物資予和平警分局，盼能提供警方在疫情期安全支援。圖／和平警分局提供
台中和平百年觀音「古靈寺」，是谷關地區重要信仰之一，和平警友更特別製作「百年觀音」好神衣，印有交安文宣，提醒民眾注意交通安全。圖／和平警分局提供
台中和平百年觀音「古靈寺」，是谷關地區重要信仰之一，和平警友更特別製作「百年觀音」好神衣，印有交安文宣，提醒民眾注意交通安全。圖／和平警分局提供
大雅警分局特別頒發績優警員各項勤業務獎勵金，並致贈每位同仁精美背包，慰勞警員們不間斷地犧牲付出與努力。圖／大雅警分局提供
大雅警分局特別頒發績優警員各項勤業務獎勵金，並致贈每位同仁精美背包，慰勞警員們不間斷地犧牲付出與努力。圖／大雅警分局提供

疫情 警察

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