南橫復通發生近30件車禍 警教駕駛如何「趨吉避凶」

南橫公路復通後，吸引大批山林愛好者前往，高雄端梅山到向陽路段隨著大批車流湧入，事故也跟著增加，經警方統計，截至目前為止，已發生27件交通事故，且事故車種以大型車居多，警方分析肇因，更呼籲用路人應遵守行車規則，才能降低事故「趨吉避凶」。

警方統計，5月1日南橫復通後，截至今天為止，梅山口至埡口管制路段共發生27件交通事故，其中有8件車禍造成受傷，另有19件造車禍造成車損。

警方分析，發生事故的車種主要以大型重機車居多，肇事原因多半是未靠道路右側行駛，其次為未保持安全距離，此外山區多彎路，山壁闢建死角多，因此警方建議，民眾到南橫遊玩，務必「減速慢行，靠右行駛」，能有大幅避免與對向來車發生碰撞。

另六龜警分局與公路總局第三區養護工程處甲仙工務段多次道路勘查，針對易肇事地點增設「靠右行駛」、「前有彎路」、「開頭燈」、「易落石路段」等警示牌面與標誌，適時提醒用路人注意道路狀況。

警方統計，5月1日南橫復通後，截至今天為止，梅山口至埡口管制路段共發生27件交通事故。記者陳弘逸／攝影

警方統計，5月1日南橫復通後，截至今天為止，梅山口至埡口管制路段共發生27件交通事故。記者陳弘逸／翻攝

警方統計，5月1日南橫復通後，截至今天為止，梅山口至埡口管制路段共發生27件交通事故。記者陳弘逸／翻攝