老外心情差遛狗又遭驅趕 凌晨砸住戶花盆洩憤還比中指

高雄市楠梓區啟昌街日前有住戶傳出住家及監視器及花盆遭砸，事後屋主調閱監視器發現，犯嫌還囂張對鏡頭比中指，氣得住戶報警。警方循線找到涉案的外籍男子，問及為何犯案，初步了是因心情不好，遛狗又遭驅趕，才會對附近住戶洩憤，警詢後，將人依毀損罪嫌函送。

6月12日有網友在臉書社群「我是楠梓人」PO文指，楠梓區啟昌街有3間房屋監視器、大門被砸、花盆損毀，我家是前門被砸，鄰居家的是後門被砸，還說「此人前路後巷來來回回砸了3、4次，請各位幫忙注意此人」更強調已報警。

此外，犯嫌除了砸東西，明知有監視器在拍攝，竟對還對監視器比中指，行徑誇張。

警方調查，39歲外籍張男來台依親居留，因妻子重病住院，心情低落，又不滿日前遛狗時，犬隻遭鄰居驅趕，一時氣憤，才會到楠梓區啟昌街砸住戶監視器及花盆。