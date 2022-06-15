國道警自戕疑遭同事職場霸凌 督察人員將約談調查

國道警六大隊竹林分隊25歲柯姓員警昨天在巡邏時舉槍自戕，警方說明是「感情因素」，但有民眾在網路透露柯員曾遭職場霸凌，大隊部督察人員將彙整事證、約談調查。

國道公路警察局第六警察隊昨天深夜透過簡訊發布聲明，有關民眾在社群網站發文，指竹林分隊同仁輕生疑遭職場霸凌，經調查當事人日記與同事對話內容及其返回高雄家中與母親透露與女友分手無法挽回之相關事證，輕生原因均顯示為感情因素所致。

國道六隊指出，柯員因初任警察3年尚在學習階段，工作表現平平，縱使該分隊幹部加強管理要求，也在合理範圍之內，經查尚無媒體所述職場霸凌情事。

然而，仍有許多網友在社群網站透露對話內容，指竹林分隊1名徐姓小隊長會以言語霸凌同事，且用密錄器「監督」同事上班狀況，讓同事上班壓力大。

也有網友指出，徐姓小隊長去年10月在通訊軟體的竹林分隊群組上PO出監視器畫面，點名柯姓員警「掃地是這樣掃的，直接把路面的落葉全部掃到機車停車區內」，並要大家透過畫面「觀摩」一下柯員掃地模樣。

對此，國道警第六大隊竹林分隊表示，自去年開始就有多起員警檢舉案件，大隊部的督察組都有進行了解，此次發生憾事，會由督察組再針對整起事件蒐集相關事證，進行調查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980