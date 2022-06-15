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高雄愛河口驚見浮屍 患病男子已失蹤一晚

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市愛河出海口輕軌橋下，今天下午驚見浮屍。圖／讀者提供
高雄市愛河出海口輕軌橋下，今天下午驚見浮屍。圖／讀者提供

高雄市愛河出海口高雄輕軌橋下，今天下午驚見有人溺水，警、消據報趕抵愛河岸邊，將溺水男子打撈上岸，發現男子早已溺斃。經查，死者是55歲的李姓男子，昨晚離家便失蹤，確實死因仍檢方相驗。

今天下午1時35分，民眾在高雄市苓雅區海邊路的輕軌橋下，發現水面上似有人載浮載沈，趕緊向119報案，警、消趕到現場，發現溺水者已無動靜，消防人員下水打撈，發現溺水男子早已氣絕。

警方採證，發現李姓男子並沒外傷，根據身上的證件找到家屬，家屬說他胸腔曾動過手術，昨晚離家後便聯絡不到人，沒想到竟墜河死亡。警方已報請檢察官相驗，確認死因。

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溺水 高雄輕軌 愛河

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