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台中專偷娃娃機公仔鴛鴦大盜 拒盤查還衝撞警員遭法辦
台中陳男、林女昨天凌晨機車雙載，遇巡邏警員趨前盤查，非但拒檢，甚至衝撞攔查警員，導致其右手擦挫傷；警方隨後將2人制伏，並發現12隻公仔玩偶，懷疑涉及它分局娃娃機公仔竊案，依竊盜及妨害公務罪嫌，移送台中地檢署偵辦。
台中豐原警分局14日深夜0時許接獲通報，疑似有人在偷竊娃娃機上公仔，翁子所警員林建良、廖幸根、汪子硯執行巡邏勤務，發現陳男(34歲)、林女(29歲)2人機車雙載，遊蕩在轄區內，形跡可疑，隨即表明身分上前盤查。
怎料陳、林非但拒檢，更不顧其他用路人安全，沿路加速蛇行行駛，警方一路尾隨並通報線上警力圍捕，於神岡區大漢街115巷39號前將2人攔下，喝令下車接受盤查，但2人仍執意逃跑，將機車掉頭，衝撞警員加速逃逸，造成警員林建良右手肘受擦挫傷。
警員雖負傷，但基於自身職責，仍將陳、林2人依法逮捕歸案，並發現其機車踏板上放有12隻公仔，警懷疑他們涉及它分局的娃娃機公仔竊案，全案詢後依竊盜、妨害公務罪嫌，將2人移送台中地檢署，並進一步擴大偵辦中。
豐原警分局長劉安杰表示，法網恢恢，疏而不漏，打擊犯罪是警察責無旁貸的職責，亦是警察工作的核心價值，警察英勇表現以市民的需求為目標，期許局內所有警察同仁，為了市民的安居樂業與下一代的幸福，一起攜手打拚。
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