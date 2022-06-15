住警器7年多成功預警71件 苗消居家防火宣導
苗栗縣住宅用火災警報器覆蓋率97.29%，7年多來成功預警71件，今天苗栗縣義勇消防總隊宣導義消大隊公館分隊演練，宣導正確安裝住警器，及「人離火熄」防範廚房火災觀念。
縣府消防局今天居家防火宣導活動，安排在公館宣導分隊長吳瑞雲住家演練，模擬廚房油鍋起火，定溫式住警器的警報聲，提醒住戶跑回廚房，先拿鍋蓋蓋上鍋子，再關閉爐火及瓦斯，最後打開窗戶通風排煙，縣長徐耀昌、消防局長匡夢麟等人肯定演練逼真。
匡夢麟指出，全縣去年發生110件住宅火災，電器起火占第一位，第二位廚房起火占了40件，經常是因民眾接電話離開廚房或是外出，忘記還在烹煮食物，人離火熄的觀念，及正確處理油鍋起火相當重要。
消防局指出，住警器分偵煙型及定溫式，人在睡眠狀態，嗅覺及視覺都會消退，偵煙型住警器偵測到濃煙，及定溫式住警器偵測溫度超過攝氏65度以上，都發出高分貝以上的警告聲音，第一時間警覺滅火或逃生。
住警器價格便宜、安裝容易，全縣目前覆蓋率97.29%，徐耀昌7年多任內，成功預警71件，有效減少人命及財產損失，使用維護可按測試鈕，定期擦拭維持乾淨，固定檢查，必要時更換電池，萬一發生火災，可以及時偵測發出警報。
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