台南2歲女童開鎖離家500公尺 警民聯手幸尋獲
台南市永康區一名2歲女童在家人未留意下，打開門鎖「離家出走」逗留500公尺外附近馬路，阿公心急如焚，路人見險象環生帶往派出所安置，警員透過臉書社團協尋，順利找到當事人，最後以喜劇收場。
這起另類女童流浪記，發生在前天傍晚，永康警分局永信派出所警員張碩峯18時至20時值班時，楊姓男子帶著1名約2歲大女童進入派出所，楊向張警說，剛於永信國小旁見女童獨自在路上行走，因來往車潮甚多恐造成危險，遂將女童帶至派出所交由警方照顧協尋。
而女童看見警察可能因慌張便嚎啕大哭，張碩峯拿出零食及玩具安撫情緒，因女童無法表達身上也無可辨識身分物件，張靈機一動，將女童相片傳遞至社區友善群組及分享至臉書，請網民協尋。
當時在外執行巡邏勤務所長王建智、警員許仲和、葉紘維等也拿著巡邏車，至當初發現女童位置，沿著街道巷弄四處廣播找尋。
警車至二王路巷弄內時，有名阿公焦急攔下，告知孫女因調皮擅自開門走失，警出示女童相片時，阿公立即表示即為走失的孫女；約同時間女童哥哥就讀的幼兒園老師，也在臉書社群發現協尋的照片也立即趕至派出所，協助安撫女童。
而家屬對照女童被發現地點與住家相距約500公尺，除自責粗心，更頻頻感謝警方辛苦付出與神明保佑，才能有驚無險平安落幕。
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