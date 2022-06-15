7旬婦離家一夜 警調監視器助母女團圓

台北市一名7旬陳姓老婦離家後就未回家，陳婦女兒報警尋找，經過警方調閱監視器沿路搜尋，還有熱心民眾指示下，終於找到一夜未歸的陳婦，送她平安回家。

警方表示，中正二分局泉州街派出所日前上午10點多時，接獲民眾報案，指罹患有失智症的母親陳婦（71歲）前一天晚上7點多時，離家後就不知去向，家人擔心年邁母親的安危，跑來尋求幫助。

泉州街派出所警員蔡典旺先安撫民眾緊張情緒，並詢問陳婦衣著特徵及常去的地方，然後調閱民眾住家周邊監視器，發現陳婦自住家離開後，就沿著中華路二段步行到巷內。

蔡員便立即前往尋找，這時正好有位熱心民眾表示剛剛才看到與陳女特徵相符的中年婦女呆坐在公車站牌前，上前關心時陳婦就離開了。

蔡員繼續在周邊尋找，終於在站牌附近的選物販賣機店內角落發現陳婦。陳起初不願起身，蔡員只好說「女兒也在派出所內等媽媽一起回家」，陳婦聽聞下才願意跟隨警方反回派出所。