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影／大膽小偷 趁鍋貼店店員在後忙 提了前台背包就跑
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。
據了解，新北市板橋區一間連鍋貼店胡姓店員昨天上午在店內後方整理物品時，放在店前櫃檯的背包，遭一名穿著黑色上衣，灰色短褲的男子，偷偷摸摸鑽進店內偷走。
因遭竊背包內有現金1萬元和店內鑰匙、信用卡、金融卡數張及一塊價值近7萬元的黃金，受害胡姓店員損失慘重，立即報警處理。
警方調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現竊嫌得手走後騎機車逃逸，以車追人，鎖定一名王姓男子（42歲）涉有重嫌，正循線全力追緝中。
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