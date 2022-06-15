快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大膽小偷 趁鍋貼店店員在後忙 提了前台背包就跑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。

據了解，新北市板橋區一間連鍋貼店胡姓店員昨天上午在店內後方整理物品時，放在店前櫃檯的背包，遭一名穿著黑色上衣，灰色短褲的男子，偷偷摸摸鑽進店內偷走。

因遭竊背包內有現金1萬元和店內鑰匙、信用卡、金融卡數張及一塊價值近7萬元的黃金，受害胡姓店員損失慘重，立即報警處理。

警方調閱案發地點及周邊監視器畫面，發現竊嫌得手走後騎機車逃逸，以車追人，鎖定一名王姓男子（42歲）涉有重嫌，正循線全力追緝中。

大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

延伸閱讀

全台恐逾30萬人長新冠 藍委籲政府超前部署

閎康：各設備利用率滿載 擴大人才庫與產能迎黃金20年

竊嫌偷鋼筋見警車躲貨車旁 逃不過員警鷹眼遭法辦

一週啪啪幾次才算正常？兩性作家曝黃金公式 網驚恐：會精盡人亡

相關新聞

國道警舉槍自戕疑遭小隊長霸凌對話曝光 警將約談調查

國道竹林分隊25歲柯姓警員昨晨在國道舉槍自戕，救護人員緊急送醫搶救，仍在昏迷中，雖然警方指出原因「是感情因素」，卻不斷有...

新莊壽山路限速30公里 一個多月開罰近2千件惹民怨

今年5月新北市新莊區壽山路啟用區間測速，至今已累計開罰1807件；這個月5日重新橋往三重方向機車道區間測速試測，引發不少...

車禍衝突老翁被毆倒地不起 他判7年半 法醫:打架看對象

黃姓男子前年底騎電動自行車，經台南巿永康區新灣橋與西勢路交岔路口，同向方姓男子騎腳踏車在其右前方遽然左轉彎，兩車碰撞倒地...

影／大膽小偷 趁鍋貼店店員在後忙 提了前台背包就跑

大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝...

影／受不了被挑釁 兩派人馬街頭幹架各罰1萬8

新北市淡水好樂迪KTV前，日前發生酒客衝突，其中1方原已搭車準備離去，卻忍受不了被追上挑釁，又下車拉扯遭到毆傷。員警趕抵...

高雄小港1傷工安意外 勞工局將開罰

高雄市小港區1處建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人不慎摔落，正跌落建築預留鋼筋，高雄市勞檢處了解，這名工人左腋被鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。