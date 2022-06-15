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影／受不了被挑釁 兩派人馬街頭幹架各罰1萬8

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水好樂迪KTV前，日前發生酒客衝突，其中1方原已搭車準備離去，卻忍受不了被追上挑釁，又下車拉扯遭到毆傷。員警趕抵還被粗暴推擠，最後鬧事者被摔在地上壓制逮捕。事後即便互不提告，街頭幹架雙方仍被依社維法各罰1萬8。

雙方酒客10日深夜11時30分，結完帳走出KTV，在門口互看不爽引發口角。甲方共有8名男性，乙方只有2男1女，耐住情緒搭乘計程車準備離去，不料被追上拍窗咆哮。

乙方21歲蔡姓男子氣不過，衝下車理論，被甲方28歲蔡姓男子揮拳打傷下巴，20歲邵姓女子也被拳頭擊中太陽穴，接著一大群人有的勸、有的衝，開始推擠拉扯吵鬧亂成一片。

警方獲報，2名警員先趕抵，甲方35歲簡男動手推擠警員，被拉到牆邊壓制，28歲蔡男把警員的密錄器拍落地上，被大外戈摔到地上制伏上銬，接著支援警網趕抵，迅速控制場面，將所有人帶回派出所。

雖然事後互不提告，但雙方帶頭鬧事的2名蔡姓男子，均被警方依違反社會秩序維護法移送地方法院簡易庭裁處，2人在街頭鬥毆製造社會亂象、影響安寧秩序，將可處1萬8千元以下罰鍰。

雙方酒客在KTV門外引發口角，鬧到對街爆發肢體衝突，警方獲報趕抵。記者林昭彰／翻攝
雙方酒客在KTV門外引發口角，鬧到對街爆發肢體衝突，警方獲報趕抵。記者林昭彰／翻攝
2人情緒失控動手推擠員警，被壓制上銬。記者林昭彰／翻攝
2人情緒失控動手推擠員警，被壓制上銬。記者林昭彰／翻攝

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