竹南鐵皮屋火警 疑屋主燒木柴燻蚊釀禍

苗栗縣竹南鎮崎頂里一間鐵皮屋民宅發生火警，起火原因疑為屋主在鐵桶內燃燒木柴燻蚊而釀禍，所幸消防局獲報趕往現場即時撲滅火勢，未造成人員傷亡。

苗栗縣消防局指出，接近下午1時許接獲民眾報案稱竹南鎮崎頂里發生住宅火警，1樓冒出陣陣濃煙，立即派遣竹南、後龍分隊人車前往灌救。

苗栗縣消防局第2大隊大隊長曹春風說，現場為輕鋼構鐵皮民宅火警，後方緊鄰一間工廠，消防人員抵達時，屋內因悶燒冒出大量黑煙，立即切割破壞鐵捲門，布線入內射水滅火，火勢約10分鐘獲控制，確認屋內無人受困，另也在緊鄰工廠處射水防護。

曹春風指出，陳姓屋主當時不在家，聞訊趕回後表示，出門前放了幾塊燃燒的木柴在鐵桶裡想要燻蚊子，隨後就到田裡工作，未料演變成火災；所幸火勢在1小時內順利撲滅，無人受傷，確切起火原因待由進一步鑑定。