快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄小港1傷工安意外 勞工局將開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區1處建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人不慎摔落，正跌落建築預留鋼筋，高雄市勞檢處了解，這名工人左腋被鋼筋刺穿，無生命危險，已通知施工廠商停止作業，事後並將依職業安全衛生法，裁罰雇主3萬至30萬元。

今天上午10點20分左右，水電工甘姓男子（48歲）在高雄市小港區高坪35街與高坪76街口建築工地工作，不慎從高約2公尺的處跌落，左後背部、肩部，遭2支鋼筋刺入，同事驚見，趕緊向119求救。

消防隊員利用小型圓盤切割機切斷鋼筋，協助甘姓男子脫困，甘意識清楚，經救護人員送往小港醫院急救後已無生命危險。

高雄市政府勞檢處了解，甘姓男子受雇水電工程行，作業時從A字梯墜落受傷，勞檢處通知施工廠商停止作業，並認為雇主對於工作場所暴露的鋼筋，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施，違反營造安全衛生設施標準第5條，將依職業安全衛生法，裁罰雇主3萬至30萬元。

甘姓工人今天在工地摔落，遭鋼筋刺左腋，消防隊員搶救。記者林保光／翻攝
甘姓工人今天在工地摔落，遭鋼筋刺左腋，消防隊員搶救。記者林保光／翻攝
甘姓工人今天在工地摔落，遭鋼筋刺左腋，消防隊員搶救。記者林保光／翻攝
甘姓工人今天在工地摔落，遭鋼筋刺左腋，消防隊員搶救。記者林保光／翻攝

高雄市 建築

延伸閱讀

黃健庭高雄議員假投票座談 張亞中：現場聲援我最多

挑戰高雄？陳玉珍：我不退卻 相信高雄人可以海納百川

高雄小港工安意外 建築工人摔落遭鋼筋刺背

竊嫌偷鋼筋見警車躲貨車旁 逃不過員警鷹眼遭法辦

相關新聞

國道警舉槍自戕疑遭小隊長霸凌對話曝光 警將約談調查

國道竹林分隊25歲柯姓警員昨晨在國道舉槍自戕，救護人員緊急送醫搶救，仍在昏迷中，雖然警方指出原因「是感情因素」，卻不斷有...

新莊壽山路限速30公里 一個多月開罰近2千件惹民怨

今年5月新北市新莊區壽山路啟用區間測速，至今已累計開罰1807件；這個月5日重新橋往三重方向機車道區間測速試測，引發不少...

車禍衝突老翁被毆倒地不起 他判7年半 法醫:打架看對象

黃姓男子前年底騎電動自行車，經台南巿永康區新灣橋與西勢路交岔路口，同向方姓男子騎腳踏車在其右前方遽然左轉彎，兩車碰撞倒地...

影／大膽小偷 趁鍋貼店店員在後忙 提了前台背包就跑

大膽小偷昨天在新北市板橋區趁店員不注意，偷走內有黃金和現金的背包，隨即騎車逃逸，警方依車牌鎖定王姓男子涉有重嫌，全力追緝...

影／受不了被挑釁 兩派人馬街頭幹架各罰1萬8

新北市淡水好樂迪KTV前，日前發生酒客衝突，其中1方原已搭車準備離去，卻忍受不了被追上挑釁，又下車拉扯遭到毆傷。員警趕抵...

高雄小港1傷工安意外 勞工局將開罰

高雄市小港區1處建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人不慎摔落，正跌落建築預留鋼筋，高雄市勞檢處了解，這名工人左腋被鋼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。