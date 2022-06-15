高雄小港1傷工安意外 勞工局將開罰

高雄市小港區1處建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人不慎摔落，正跌落建築預留鋼筋，高雄市勞檢處了解，這名工人左腋被鋼筋刺穿，無生命危險，已通知施工廠商停止作業，事後並將依職業安全衛生法，裁罰雇主3萬至30萬元。

今天上午10點20分左右，水電工甘姓男子（48歲）在高雄市小港區高坪35街與高坪76街口建築工地工作，不慎從高約2公尺的處跌落，左後背部、肩部，遭2支鋼筋刺入，同事驚見，趕緊向119求救。

消防隊員利用小型圓盤切割機切斷鋼筋，協助甘姓男子脫困，甘意識清楚，經救護人員送往小港醫院急救後已無生命危險。