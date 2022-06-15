國道警舉槍自戕疑遭小隊長霸凌對話曝光 警將約談調查

國道竹林分隊25歲柯姓警員昨晨在國道舉槍自戕，救護人員緊急送醫搶救，仍在昏迷中，雖然警方指出原因「是感情因素」，卻不斷有員警透露柯員生前曾遭一名徐姓小隊長霸凌，除要求柯員掃落葉，還調駐地監視器要其他人「觀摩」柯員；對此，警方指出，會調查徐姓小隊長，並針對整起事件蒐集相關事證，絕不會隱匿情事。

警方昨回應，經調查柯員日記與同事對話內容，與返回高雄家中與母親透露與女友分手無法挽回等相關事證，輕生原因均顯示是因感勤因素所致。另柯員因初任警察3年尚在學習階段，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，經查尚無職場霸凌情事。警方今指出，會針對徐姓小隊長的指控進行調查，釐清細節。

有員警透露，竹林分隊徐姓小隊長不但會以言語霸凌同事，還長期用密錄器「監督」同事上班狀況，一有差錯就被檢舉，讓同事上班壓力都很大，弄得人心惶惶，尤其柯員因個性老實、內向，更成為遭霸凌的對象。

員警甚至拿出一張去年10月分隊群組的對話，指徐姓小隊長不滿柯員將落葉掃到機車停車區，不但在32人的群組點名柯員「掃地是這樣掃的，直接把路面的落葉全部掃到機車停車區內，這樣就算有掃地了是？」

還調出駐地監視器要大家「觀摩」對方掃地的模樣，甚至另調閱「模範同事掃地畫面」要大家「好好比較」，並稱「不要說我針對誰，大家看影片就能知道」。

員警說，徐姓小隊長私自調閱駐地監視器擷取影像已違反單位內部監視器使用規則，但長官們都睜一隻眼閉一隻眼，徐的作為大家都看不下去，但上級長官都看不下去，且徐還會在長官前抹黑同事，說同事精神有問題、表現差，徐還在駐地2樓房間內圈養數隻龍貓（絨鼠），把公家寢室當自己的飼育場、吃公家電費。

另外，徐姓小隊長還會罵人「垃圾」、「統調上來的都米蟲」、「不會開手排車不會處理事故」、「一群混吃等死的垃圾」，如果國道警六大隊再不重視霸凌問題，恐怕還有下一個犧牲者。