男疑遭錯認被打成熊貓 埔里警挨批處理失當

南投埔里一名吳姓男子12日凌晨突遭5名男子圍毆成傷，家屬認為對方尋仇認錯人，並質疑警方到場後僅叫施暴者冷靜，卻要被打的吳男蹲下受檢，將吳帶回警所才送醫，處理失當。埔里警分局今說明，處理過程有無疏失將立案調查。

吳姓男子昨深夜在臉書社團「爆料公社二社」貼文，他弟12日凌晨在埔里某超商前遭5人圍毆，對方尋仇但認錯人，他弟被打成熊貓眼、遍體麟傷，警方到場後僅叫施暴者冷靜，他弟被打趴在地卻要他「跍咧（蹲下）」，當下沒叫救護車，把帶回警所才送醫，對施暴者竟是口頭叫他們自行到派出所，質疑警方處理失當，

埔里警分局今說明還原現場，該案發生12日凌晨1時許，勤務中心獲民眾報案稱捉到現行犯，當下調派轄區愛蘭所員警前往，到場後見5名男子包圍1名男子，並持續叫囂「強姦犯」等語，被包圍的男子向對方表示「認錯人了」，而因現場混亂，員警立即上前區隔雙方，並籲請雙方冷靜。

而因現場多人聲稱吳男為現行犯，因吳當場未反駁或向員警表示意見，處理員警初步檢視他身上有多處擦挫傷，但意識清楚，因此示意他蹲下及出示證件，之後考量現場黃男等5人情緒激動，為免衝突擴大，且吳男遭指控需釐清案情，經吳男同意後先行返回警所，另現場查登黃男等人資料後，要求他們至派出所說明。

埔里警分局表示，處理員警載吳男返所途中就主動詢問吳男傷勢，關心是否需先至醫院包紮，但吳僅回應請警方先聯繫親友；抵達警所後再度關心吳男傷勢，並主動致電119請其派救護人員到場包紮傷口，包紮完畢又再詢問是否送醫，吳答應後就將其交由119送醫治療，後續也有致電關懷並詢問他是否對施暴者提告。

埔里警分局副分局長陳志文說，由於動手犯嫌及被害人雙方說法分歧，該分局除持續調閱現場周邊監視影像，以釐清案情，也在偵訊後將動手的黃姓等相關涉案人從重依妨害秩序、傷害及恐嚇等罪嫌移送檢方偵辦。