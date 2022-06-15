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小黃運將疑未禮讓直行車 騎士被撞飛 斑馬線打滾2圈

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

66歲黃姓計程車司機，日前行經北市民族東路，要左轉重慶北路時，疑因轉彎車未禮讓直行車，撞上民族西路上的機車，蔡姓騎士遭撞飛，在斑馬線上打滾兩圈，全身多處挫傷，肇事路口就在民族派出所前，值班員警見狀立即衝到現場救援。

警方指出，6月11日上午8時許，小黃司機行經民族西路東往西方向，正要左轉重慶北路時，路面沒有劃設左轉彎待轉區標線，卻直接行駛至「對向來車車道延伸處」與民族西路西往東直行的機車發生碰撞。

23歲蔡姓騎士遭撞飛，在斑馬線上打滾2圈，全身多處受傷。由於肇事路口位在民族派出所前，值班員警通報車禍事故，並衝出警局到場協助救援，全案肇因初步為轉彎車未禮讓直行車，無酒駕情勢。

大同分局指出，道路交通安全規則第102條第1項第7款規定「汽車行駛至交岔路口，轉彎車應讓直行車先行」。另，如路面沒有劃設左轉彎待轉區標線，也不可停於路口內「對向來車車道延伸處」，應停等在本身車道延伸線的中線位置，以免影響對向直行車流。警方呼籲，駕駛人應確實遵守道路交通規則，減少交通事故的發生。

計程車轉彎時疑未禮讓直行車釀禍。記者蕭雅娟／翻攝
計程車轉彎時疑未禮讓直行車釀禍。記者蕭雅娟／翻攝
派出所值班員警見車禍立即到場救援。記者蕭雅娟／翻攝
派出所值班員警見車禍立即到場救援。記者蕭雅娟／翻攝
機車騎士遭撞飛。記者蕭雅娟／翻攝
機車騎士遭撞飛。記者蕭雅娟／翻攝

車道 計程車

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