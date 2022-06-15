小黃運將疑未禮讓直行車 騎士被撞飛 斑馬線打滾2圈

66歲黃姓計程車司機，日前行經北市民族東路，要左轉重慶北路時，疑因轉彎車未禮讓直行車，撞上民族西路上的機車，蔡姓騎士遭撞飛，在斑馬線上打滾兩圈，全身多處挫傷，肇事路口就在民族派出所前，值班員警見狀立即衝到現場救援。

警方指出，6月11日上午8時許，小黃司機行經民族西路東往西方向，正要左轉重慶北路時，路面沒有劃設左轉彎待轉區標線，卻直接行駛至「對向來車車道延伸處」與民族西路西往東直行的機車發生碰撞。

23歲蔡姓騎士遭撞飛，在斑馬線上打滾2圈，全身多處受傷。由於肇事路口位在民族派出所前，值班員警通報車禍事故，並衝出警局到場協助救援，全案肇因初步為轉彎車未禮讓直行車，無酒駕情勢。