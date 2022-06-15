派出所警員貼心處理家暴案 家屬來信感謝充滿溫度

台南市後壁區日前傳出一件親戚為照顧年邁祖母引發家庭糾紛，轉向當地安溪派出所警方求助，警員不厭其煩奔波，協助核發家庭暴力保護令，派出所數天前受到家屬感謝信，為民服務善行意外曝光。

這起家庭糾紛發生在約2個月前，家人間口出惡言，持續性謾罵、騷擾，也影響年邁祖母身心狀態，遂請求警方協助，安溪派出所所長黃源利、副所長江崇鎰、警員陳俊達協助，奔走多次後成功申請保護令，之後也常苦口婆心向相對人勸導，直到近期保護令核發下來，讓飽受煎熬祖母鬆了一口氣，交代孫女一定要好好感謝警察。

「日前遭遇到家人不當辱言及情緒控制不當之家暴行為，接連報案請求協助，感謝曾經協助我們的警察，感謝警察讓阿嬤能安心生活」。家屬上周將這封信親自送到派出所，字裡行間表達對警察貼心服務滿滿感謝，更不忘叮嚀警員要注意身體，別染疫。