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派出所警員貼心處理家暴案 家屬來信感謝充滿溫度

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市後壁區日前傳出一件親戚為照顧年邁祖母引發家庭糾紛，轉向當地安溪派出所警方求助，警員不厭其煩奔波，協助核發家庭暴力保護令，派出所數天前受到家屬感謝信，為民服務善行意外曝光。

這起家庭糾紛發生在約2個月前，家人間口出惡言，持續性謾罵、騷擾，也影響年邁祖母身心狀態，遂請求警方協助，安溪派出所所長黃源利、副所長江崇鎰、警員陳俊達協助，奔走多次後成功申請保護令，之後也常苦口婆心向相對人勸導，直到近期保護令核發下來，讓飽受煎熬祖母鬆了一口氣，交代孫女一定要好好感謝警察

「日前遭遇到家人不當辱言及情緒控制不當之家暴行為，接連報案請求協助，感謝曾經協助我們的警察，感謝警察讓阿嬤能安心生活」。家屬上周將這封信親自送到派出所，字裡行間表達對警察貼心服務滿滿感謝，更不忘叮嚀警員要注意身體，別染疫。

白河分局長劉其賢說，每件家庭暴力案件，都是民眾攸關生命、財產重要大事，只要認真踏實來受理、關懷，對民眾感受比破任何大案還深切，安溪所同仁完美處理，真的是最好榜樣。

台南市白河警分局安溪派出所警員貼心處理家暴案， 家屬來信字裡行間感謝警察辛勞付出。圖 ／警方提供
台南市白河警分局安溪派出所警員貼心處理家暴案， 家屬來信字裡行間感謝警察辛勞付出。圖 ／警方提供
安溪派出所所長黃源利。圖 ／警方提供
安溪派出所所長黃源利。圖 ／警方提供
安溪派出所副所長江崇鎰（右）、警員陳俊達。圖 ／警方提供
安溪派出所副所長江崇鎰（右）、警員陳俊達。圖 ／警方提供

警察 家庭暴力 白河

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