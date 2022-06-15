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桃園9旬翁昏倒在田邊滿臉血 路人嚇壞報案

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市八德區一94歲老翁昨天外出散步，疑因血壓過低，走到一處田邊時突然面朝下倒地，路過民眾經過看到他滿臉血，嚇得感覺報案；警消到場後，發現他有意識，趕緊送醫，所幸並無大礙。

八德警分局昨天6時許接獲報案，有民眾路過忠義街77巷51號時，發現一位老爺爺倒在路邊，臉上都是血，警方聽後不敢大意，趕緊派員前往。

轄區高明派出所巡邏警員莊博昇、陳勇成獲派到場，發現是94歲陳姓老翁，散步時因面朝下跌倒，導致臉部擦傷，血還噴到衣服上，怵目驚心，所幸叫喊時他還意識清醒，立即請救護車協助就醫，經送醫後無大礙。

陳姓老翁表示，他是從中壢散步過來，因血壓偏低，走一走突然四肢無力、眼前一黑昏倒，還好有善心人路過並報案救了自己。

員警聯繫老翁女兒，她表示爸爸沒有病史，只有血壓偏低，平時吃藥控制，可能是早上忘記吃藥才導致昏倒，十分感謝發現民眾及警察、救護人員熱心協助。

八德分局提醒民眾，要經常關心長輩生活、注意行蹤，如有慢性病史要準時吃藥，外出運動最好要有人陪伴，慎防不測。

中壢區94歲老翁因血壓過低，昨獨自散步到八德區時面朝下跌倒，臉部受傷，所幸送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
中壢區94歲老翁因血壓過低，昨獨自散步到八德區時面朝下跌倒，臉部受傷，所幸送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
中壢區94歲老翁因血壓過低，昨獨自散步到八德區時面朝下跌倒，臉部受傷，所幸送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝
中壢區94歲老翁因血壓過低，昨獨自散步到八德區時面朝下跌倒，臉部受傷，所幸送醫後無大礙。記者楊湛華／翻攝

吃藥 慢性病

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