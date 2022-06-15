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花蓮警局興建大樓400公斤電纜遭竊 警追回部分贓物
6月11日凌晨2點多，有2名竊賊太歲頭上動土，闖入花蓮縣警局旁的「警勤科技大樓」工地，偷走8捆重達400公斤、市價逾5萬元的電纜線。警方經過多日追查，在市區逮捕51歲陳姓、42歲黃姓2名竊嫌，全案依刑法竊盜罪線移送花蓮地檢署偵辦。
警政署興建花蓮警勤科技大樓，改善縣警局辦公環境，電源配線放在大樓一間備料室，沒想到11日深夜2點多，有2名竊賊故意繞過駐衛警，從建築物右邊、縣議會停車場攀爬圍牆，疑似從尚未裝設玻璃的窗戶闖入竊取電纜線。
案發後花蓮分局立即成立專案小組，並啟動鷹眼小組全力偵辦，也立即掌握竊賊身分，鎖定特定對象，報請花蓮地檢署指揮。於14日下午5點多，警方持拘票及搜索票，在花蓮市區緝獲陳姓、黃姓2名竊嫌到案，起獲竊電纜線2捆，剩餘贓物持續追查中，全案移送花蓮地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
經初步瞭解，黃姓竊賊曾在此工地工作，因此得知大樓工地內部動線及電纜線擺放位置，便找陳姓竊賊一同作案，2人是慣竊，疑似有毒品前科。
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