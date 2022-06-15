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苗栗兩派青少年口角追逐 扔汽油彈縱火燒毀4輛汽機車
苗栗縣頭份市中央路的一處巷弄今天凌晨發生兩派青少年口角衝突引發的汽機車縱火案，有3輛機車及1輛汽車被扔擲自製的汽油彈燒毀，警方案發後查出8名青少年涉案，已逮捕黃姓少年等3人，依公共危險、毀損等罪嫌移送檢方偵辦，並追查其他5名在逃共犯。
苗栗縣消防局今天凌晨零點3分接獲通報，頭份市中央路545巷內發生汽機車火警，頭份消防分隊人員趕到現場搶救時，有3輛機車及1輛汽車起火燃燒，火勢猛烈，消防人員確認車內無人後出水灌救，20分鐘撲滅火勢，但3輛機車被燒得僅剩頭下骨架，緊鄰停放的一輛汽車也被燒毀，火警疑似人為縱火引發。
警方漏夜展開調查，查出鄭姓青少年3人日前與黃姓少年等人發生嫌隙，昨天深夜11點40分雙方在頭份市中央路相遇，再度爆發口角，黃姓少年這方8人沿途追逐鄭姓少年，在案發地點發現3人棄置機車後逃離，因此丟擲汽油彈洩憤。
黃姓少年涉嫌縱火，將鄭姓被害人3輛機車燒毀，並波及居民停放的汽車，警方漏夜兵分多路追查，循線將黃姓、陳姓少年及蔡姓女子拘提到案，並繼續追查另外5名同夥。
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