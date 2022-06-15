影／假買車試開突亮刀傷人 他劫車4小時落網

住嘉義的黃姓男子南下高雄買車，約車主碰面試車，卻暗藏尖刀，在試車途中涉嫌殺傷車主，劫車逃逸。高雄市警方查出他連夜逃去彰化，動員北上，案發4小時後，在彰化某汽車旅館，逮捕黃姓男子到案，依強盜嫌移送法辦。

據了解，黃姓男子（28歲）在網路發現林姓男子（26歲）貼出賣車訊息，與林相約昨晚11點，在高雄市苓雅區大順三路與武廟路口碰面，交易權利車。但黃搭高鐵南下高雄後，搭計程車到約定地點前，卻先在商店買1把水果刀，藏在隨身背包。

今天凌晨零時左右，林姓男子開來福斯轎車，黃稱要試車，林同意後坐到右前座讓黃開車；黃開車上國道10號，再折返高雄市苓雅區復興二路與三多三路口，停車稱要領錢，突然從背包內亮出水果刀，涉嫌要脅林下車，林立即抵抗搶刀，在車內遭黃殺傷手、腳，黃的右膝也在搶刀過程中1刀，林立即跳車，黃也即加速逃逸。警、消據報，將林送醫後，已無大礙。