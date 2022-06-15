竊嫌偷鋼筋見警車躲貨車旁 逃不過員警鷹眼遭法辦

49歲鄭姓男子在台南市安南區宜居三路工地涉嫌偷取鋼筋，他將鋼筋搬上貨車時，見巡邏警車經過，鄭立即躲在貨車旁，員警見狀可疑，上前盤查，在小貨車上查獲鄭從工地偷來的330支鋼筋，警詢後依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局海南所警員廖紹佑、施同和，前天晚上10點55分執行巡邏勤務時，在安南區宜居三路上，發現鄭姓男子疑似在搬運東西至車上。正值深夜時段，工地搬運顯不合理，員警駕警車調頭上前盤查，鄭發現巡邏車駛來，便急忙地躲在車旁，欲閃避查緝。

員警親眼目睹鄭躲避過程，便請他出示相關證件，且在該貨車後方發現載滿了鋼筋，男子見躲不過查緝，方束手就擒。現場查獲鋼筋330支(市值2萬7000元)，警詢後依竊盜罪嫌移送南檢偵辦。

據了解，鄭深夜駕駛小貨車，發現該建築工地放置鋼筋，心生歹念欲行竊變賣現金。碰巧遇到巡邏員警，雖立即躲到車旁，卻閃不過員警目光。