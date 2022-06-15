不滿女友另結新歡 他偷裝GPS想「抓猴」判拘

38歲劉姓男子懷疑女友另結新歡李姓男子，不但尾隨李男返家，今年4月3日摸黑將衛星定位追蹤器裝在其轎車車底，追蹤車子動向，李男納悶劉男總能掌握其行蹤，有如狗仔現身偷拍，調閱車庫監視器後解開謎團，報警處理，台南地院認劉男犯竊錄他人非公開活動罪，處拘役20日。

檢警調查，劉男為追蹤女友疑似外遇的對象，4月3日晚上10時30分許，前往李男位在台南市永康區住處對面車庫，將「追蹤王豹形50e」衛星定位追蹤器（GPS）裝設在李男停放住處車庫的轎車車底，記錄追蹤該車所在位置、移動方向及行蹤等資訊，再接續竊錄李男所有非公開的動靜行止及狀態等活動。

然而，李男三番兩次發現劉男有如狗仔般現身偷拍，百思不得其解，回過頭來調閱自家車庫監視器畫面，這才發現原來劉男在轎車車底偷裝GPS，報警處理。永康警分局循線找到劉男，他坦承犯行。