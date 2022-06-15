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警察節憾事 花蓮派出所警員輕生 開槍自戕搶救不治
今天是警察節，卻傳出員警疑似持配槍自戕。花蓮分局軒轅派出所警員林冠宇，今年僅25歲，今凌晨近4點，在分局車棚旁空地用配槍朝頭部開槍射擊，其他員警聽見槍聲趕往查看，發現他倒臥在地，緊急通知消防送醫搶救，卻在急救1小時後宣告不治，警方除了查處，也報請檢察官相驗。
林冠宇才剛調到軒轅派出所3個月，負責巡邏勤務，今天執勤完畢後，在凌晨3點57分，於花蓮分局車棚旁空地，疑似持配槍自戕，經警消初步檢傷，他的右後腦有貫穿傷口，經送慈濟醫院急救後，他在5點多死亡，警方已通知林男在嘉義的家屬，分局會全力協助家屬處理後事。
花蓮分局表示，經了解林冠宇平時居住在分局4樓宿舍，生活作息正常，平日個性安靜、較少主動與同事交談；今天凌晨服勤也與其他警員一起吃宵夜，看不出來有任何異常，不清楚林男為何要自殺。經鑑識人員採證，未發現有遺書或其他資訊，手機部分已帶回嘗試解鎖，全案報請檢察官相驗。
聽聞有基層員警自戕，花蓮縣長徐榛蔚今天前往分局關心，並指示警方全力協助處理林男後事。
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