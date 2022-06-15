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阿里山公路車禍 機車太任性...無人駕自走90公尺撞民宅

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝

嘉義縣中埔警分局上午公布，12日上午發生在台18線阿里山公路2輛機車對撞，造成3人受傷，其中1輛機車碰撞後，竟在無人駕駛狀態下，失控撞進90公尺外路旁民宅，造成民宅大門損壞，停放民宅門前1輛轎車及2輛機車受損意外，提醒用路人行經路口減速慢行。

警方調查，阿里山公路25.5公里處，12日上午8點時50分，沈姓男子騎乘1輛機車沿台18線東往西方向行駛，沈男當時載乘蕭姓女乘客行經至上述地點路口處時，與陳姓女子從路邊 (北往南方向)，騎乘出來機車發生碰撞，沈男、蕭女及陳女都跌倒路中，造成3人手腳擦挫傷，救護車送往嘉義聖馬爾定醫院就醫並無大礙。

離奇的是，沈男騎乘機車卻在發生碰撞後，無人駕駛狀態下，失控撞進90公尺外的路旁民宅，造成民宅大門損壞，停放在民宅門前1輛轎車及2輛機車受損，所幸未造成他人傷亡，警方調路口監視器，發現無人機車路上疾駛往前。

警方對雙方酒測值都是零，詳細肇事原因有待調查釐清。警方呼籲駕駛朋友行經路口應減速慢行，遵守道路標誌、標線、速限及交通安全規則行駛，隨時注意車前狀況及保持安全間距的防禦駕駛觀念，避免造成生命危害及交通事故發生。

阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
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阿里山公路2輛機車對撞3人受傷，機車自走90公尺撞民宅。記者魯永明／翻攝
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