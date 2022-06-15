快訊

外出有何限制？入境居檢「3+4」今上路 9大QA一次解惑

早晨財經速解讀／電信三雄為何只漲不跌？日幣創新低 亞洲金融風暴再起

亞洲辣醬戰爭：「是拉差辣椒醬」全球斷貨危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區南興路一家販售農機具修理廠今天清晨突然大火，該廠辦公、修理廠區鐵皮屋內，堆放大批農機具、草機等機具，大火燃燒全廠陷入大火，桃園市消防局據報撲滅火勢，幸無人受困，鐵皮屋廠區全毀，損失不貲。

桃園市消防局表示，大溪區南興路二段這家販售農機具修理廠，今天清晨3時35分在廠區內部然起火，3層樓的辦公室、修理區鐵皮屋，堆置的農機具、割草機及維修機具、易燃物火勢迅速竄燒，由於該廠無人員上班，大火猛烈燃燒一發不可收拾，出動警消81人及消防、救護車輛28車輛搶救滅火。

該廠辦公室鐵皮屋廠區很快陷入火海，廠區辦公室及修理廠大火燃燒，消防人員至早上8時仍在殘火處理中，該廠150多坪付之一炬，農具器損失慘重，無人員受困傷亡，起火原因今天上午將由火調人員鑑定調查。

桃園市大溪一家販售農機具修理廠大火，廠區大火全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪一家販售農機具修理廠大火，廠區大火全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪一家販售農機具修理廠大火，廠區大火全毀。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪一家販售農機具修理廠大火，廠區大火全毀。記者曾增勳／翻攝

桃園

延伸閱讀

桃園又發生火警 大江附近賣場陳列物燃燒

中鼎 奪桃園水資源BTO案

桃園地標「新總圖」將完工 百萬本圖書力拚8月全數上架

桃園也買到富樂劣質試劑 民政局已發出8000多劑

相關新聞

桃園又發生火警 大江附近賣場陳列物燃燒

桃園中壢中園路二段，大江購物中心附近的展示賣場，昨晚9時7分許驚傳火警，濃密黑煙直衝天際，現場燃燒陳列木製家具、骨董藝品...

影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重

桃園市大溪區南興路一家販售農機具修理廠今天清晨突然大火，該廠辦公、修理廠區鐵皮屋內，堆放大批農機具、草機等機具，大火燃燒...

廣角鏡／國道火燒車 貨毀人平安

陳姓男子昨天駕駛小貨車載運一批靜電機，行經國三北上大溪埔頂隧道前引擎突冒煙起火，陳男急開到路肩，車子起火燃燒，車上二人跳...

泰豐輪胎中壢廠火警 民代會勘

桃園市泰豐輪胎中壢廠外堆置輪胎前晚失火，燃燒百餘條，濃煙3公里外可見，因2017年大火餘悸猶存，居民又驚又氣；立委魯明哲...

國道警舉槍自戕遭爆疑職場霸凌 警方澄清是感情因素

國道竹林分隊25歲柯姓警員今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕，初步了解柯員是感情因...

中油高雄煉油場工安意外 工人手臂慘遭捲入血肉模糊

台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。