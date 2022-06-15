聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重
桃園市大溪區南興路一家販售農機具修理廠今天清晨突然大火，該廠辦公、修理廠區鐵皮屋內，堆放大批農機具、草機等機具，大火燃燒全廠陷入大火，桃園市消防局據報撲滅火勢，幸無人受困，鐵皮屋廠區全毀，損失不貲。
桃園市消防局表示，大溪區南興路二段這家販售農機具修理廠，今天清晨3時35分在廠區內部然起火，3層樓的辦公室、修理區鐵皮屋，堆置的農機具、割草機及維修機具、易燃物火勢迅速竄燒，由於該廠無人員上班，大火猛烈燃燒一發不可收拾，出動警消81人及消防、救護車輛28車輛搶救滅火。
該廠辦公室鐵皮屋廠區很快陷入火海，廠區辦公室及修理廠大火燃燒，消防人員至早上8時仍在殘火處理中，該廠150多坪付之一炬，農具器損失慘重，無人員受困傷亡，起火原因今天上午將由火調人員鑑定調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言