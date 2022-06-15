影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重

桃園市大溪區南興路一家販售農機具修理廠今天清晨突然大火，該廠辦公、修理廠區鐵皮屋內，堆放大批農機具、草機等機具，大火燃燒全廠陷入大火，桃園市消防局據報撲滅火勢，幸無人受困，鐵皮屋廠區全毀，損失不貲。

桃園市消防局表示，大溪區南興路二段這家販售農機具修理廠，今天清晨3時35分在廠區內部然起火，3層樓的辦公室、修理區鐵皮屋，堆置的農機具、割草機及維修機具、易燃物火勢迅速竄燒，由於該廠無人員上班，大火猛烈燃燒一發不可收拾，出動警消81人及消防、救護車輛28車輛搶救滅火。