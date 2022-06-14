快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道警舉槍自戕遭爆疑職場霸凌 警方澄清是感情因素

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

國道竹林分隊25歲柯姓警員今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕，初步了解柯員是感情因素走上絕路，卻有民眾在網路爆料，柯員疑遭職場霸凌，無處申冤最終才會尋短；警方稍早澄清，經查無職場霸凌情況，幹部管理要求都在合理範圍內。

警方指出，經調查柯員日記與同事對話內容，以及其返回高雄家中與母親透露與女友分手無法挽回等相關事證，輕生原因均顯示是因感情因素所致。另外，柯員因初任警察3年尚在學習階段，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，尚無場霸凌情事。

據了解，柯員今天凌晨與另名同事執行4點至8點巡邏勤務，於國三南向104公里舉發交通違規後，至105公里避車彎巡簽。之後，柯稱想下車抽菸，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

由於當下國道上仍有車流，同事並未立刻聽聞槍響，直到等待時間太久，同事打電話連繫不上柯員，便向上通報，隨後於4點55分現柯倒臥在地，立刻通報勤務指揮中心呼叫119救援。

救護人員趕抵現場，立即將柯員送醫急救，目前昏迷指數三，竹林分隊同仁得知後非常不捨，紛紛幫忙集氣祈禱，盼奇蹟出現。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

國道竹林分隊25歲柯姓警員今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕。示意圖／報系資料照
國道竹林分隊25歲柯姓警員今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕。示意圖／報系資料照

國道 職場 霸凌 警察

延伸閱讀

稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

炎亞綸不滿「營業中」被剪得太負面 IG追蹤只獨漏他

知名連鎖壽司店遭爆主管刁難工讀生 全網炸鍋：欺人太甚

獨／「營業中」被指遭炎亞綸職場霸凌 顏佑庭親揭真相

相關新聞

中油高雄煉油場工安意外 工人手臂慘遭捲入血肉模糊

台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履...

賠慘...21歲男騎速克達衝北宜 財茂彎自摔撞3輛大重機

陳姓男子昨天早上騎普通重機衝北宜公路，不料騎到財茂彎時，疑因過彎壓車不慎，失控打滑自摔，整輛機車飛到彎道旁車友聚集處，撞...

影／新北男登池有山驚險滑落邊坡 幸大樹支撐留一命

新北王姓男子(64歲)今早自台中谷關桃山登山口入山，計畫本日單攻池有山，下午13時許回程時，於三叉營地往登山口方向約10...

彰化六旬男失蹤一晚 今在45公里外員林沈砂池發現已死亡

彰化縣一名年逾六旬的陳姓男子昨天傍晚出門，今天上午被發現拖鞋在二水鄉八堡圳堤岸邊，消防局第二大隊沿著水域搜索，下午在員林...

大潭電廠勞檢紀錄曝光 被罰11次69萬元還是沒能警覺

桃園市大潭電廠8號機組工程昨天下午發生鷹架倒塌，造成6名工人受傷。民眾黨市長參選人、立法委員賴香伶今天下午指出，根據北區...

影／蘆洲環堤道嚴重車禍 大型重機與機車對撞釀1死1重傷

新北市蘆洲抽水站前方的環堤大道與疏洪2號越堤道交叉口，今天中午又發生死亡車禍，41歲潘姓男子騎乘大型重機，疑似違規跨越雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。