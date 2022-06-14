國道警舉槍自戕遭爆疑職場霸凌 警方澄清是感情因素

國道竹林分隊25歲柯姓警員今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕，初步了解柯員是感情因素走上絕路，卻有民眾在網路爆料，柯員疑遭職場霸凌，無處申冤最終才會尋短；警方稍早澄清，經查無職場霸凌情況，幹部管理要求都在合理範圍內。

警方指出，經調查柯員日記與同事對話內容，以及其返回高雄家中與母親透露與女友分手無法挽回等相關事證，輕生原因均顯示是因感情因素所致。另外，柯員因初任警察3年尚在學習階段，縱使該分隊幹部加強管理要求，亦在合理範圍之內，尚無場霸凌情事。

據了解，柯員今天凌晨與另名同事執行4點至8點巡邏勤務，於國三南向104公里舉發交通違規後，至105公里避車彎巡簽。之後，柯稱想下車抽菸，隨後就跨越護欄到邊坡，舉槍自戕。

由於當下國道上仍有車流，同事並未立刻聽聞槍響，直到等待時間太久，同事打電話連繫不上柯員，便向上通報，隨後於4點55分現柯倒臥在地，立刻通報勤務指揮中心呼叫119救援。

救護人員趕抵現場，立即將柯員送醫急救，目前昏迷指數三，竹林分隊同仁得知後非常不捨，紛紛幫忙集氣祈禱，盼奇蹟出現。

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