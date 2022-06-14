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中油高雄煉油場工安意外 工人手臂慘遭捲入血肉模糊

聯合報／ 記者陳弘逸徐如宜／高雄即時報導

台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫，初步了解，謝男並無生命危險，仍目前仍在醫院救治中

高雄煉油廠土壤及地下水汙染整治工作，勞工從事水洗作業夾傷一案，市府勞工局指出，6月14日下午4時30分許，謝姓勞工從事水洗設備維修作業，左手遭夾傷，經通報119救援，送高雄榮總救治，目前在急診室進行傷口治療中，意識清楚，無生命危險。

勞工局初步檢查發現，維修作業時未斷電，停止機械運轉，導致勞工遭水洗設備輸送帶夾傷，研判可能是致災原因。對此，勞檢處派員前往查處，已通知施工廠商停止作業，雇主違反職業安全衛生設施規則第43、57條，後續將依職安法令裁罰6至30萬。

台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。記者陳弘逸／翻攝
台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。記者陳弘逸／翻攝
台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。本報資料照
台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。本報資料照

台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。記者陳弘逸／翻攝
台積電高雄設廠，工安意外又一樁，今天下午高雄市楠梓區中油高雄煉油廠48歲謝姓男外包工人疑似機具操作不慎，手臂遭砂石運送履帶捲入，造成手臂開放性骨折緊急送醫。記者陳弘逸／翻攝

勞工局 工安 台積電 勞檢 高雄市

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