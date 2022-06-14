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影／新北男登池有山驚險滑落邊坡 幸大樹支撐留一命

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

新北王姓男子(64歲)今早自台中谷關桃山登山口入山，計畫本日單攻池有山，下午13時許回程時，於三叉營地往登山口方向約100公尺處，不慎滑落邊坡約20至30公尺，幸有大棵樹木枝幹支撐，驚險保下一命，向消防局報案，晚間獲救。

台中市消防局今下午13時許獲報，王男於三叉營地往登山口方向約100公尺處，滑落邊坡20至30公尺，無法爬上路徑，且跌落位至旁即為懸崖，畫面險象環生；消防局隨即派遣梨山分隊4人、東勢林管處2人、雪霸國家公園管理處1人，共7人前往救援。

救難隊員於晚間18時許接觸待救民眾，架設拖拉系統，協助王男返回登山步道，其生命跡象穩定、但體溫較低，救難人員隨即為他補充熱量及保暖，並陪同下撤登山口，預計深夜抵達登山口。

新北王男計畫本日單攻台中池有山，不慎滑落邊坡約20至30公尺，幸有樹木枝幹支撐，驚險保下一命，向消防局報案，晚間獲救。圖／民眾提供
新北王男計畫本日單攻台中池有山，不慎滑落邊坡約20至30公尺，幸有樹木枝幹支撐，驚險保下一命，向消防局報案，晚間獲救。圖／民眾提供

登山步道 新北

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