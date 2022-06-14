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賠慘...21歲男騎速克達衝北宜 財茂彎自摔撞3輛大重機
陳姓男子昨天早上騎普通重機衝北宜公路，不料騎到財茂彎時，疑因過彎壓車不慎，失控打滑自摔，整輛機車飛到彎道旁車友聚集處，撞毀3輛大型重機，包含2輛紅牌、1輛黃牌；警方到場，駕駛無酒駕，身體擦挫傷無大礙，唯恐車損與賠償還有得喬，得不償失。
陳男（21歲）昨天早上11點37分，騎車衝台九線，行經坪林區北宜公路32.7K、俗稱財茂彎時，因過彎失控自摔，人落地後車子噴飛，撞擊停在財茂彎旁的3輛大型重機，分別是莊男（35歲）、呂男（35歲）的紅牌重機，和林男（22歲）的黃牌重機。
警方獲報車禍趕抵，經查肇事者陳男持照正常、無酒駕，陳男手腳多有擦挫傷，自己爬起無就醫，而路邊車友2人的腳踝慘遭波及，幸無大礙；警方事後將協助被害者處理賠償事宜。
北宜公路有6大危險彎道，財茂彎是台北往宜蘭方向的倒數第二個彎，過每個彎一有不慎，就會發生車禍，因此網路上有不少文章與臉書社團，車友們相互討論「過彎密技」。
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