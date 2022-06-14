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彰化六旬男失蹤一晚 今在45公里外員林沈砂池發現已死亡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名年逾六旬的陳姓男子昨天傍晚出門，今天上午被發現拖鞋在二水鄉八堡圳堤岸邊，消防局第二大隊沿著水域搜索，下午在員林市萬年路沈沙池找到但已無呼吸心跳，家屬接到通知趕往指認，對陳男的死亡沒異議，警方已進一步調查真正死因。

消防局表示，陳男家住二水鄉，昨晚沒回家，家屬找了一晚，今天上午8點多有人報案二水鄉八堡圳堤岸邊有一雙男用拖鞋，疑似有人落水，因八堡圳水位高又水流湍急，二水分隊請用水管制中心下放水閘門停水，再請消防局指揮中心調派員林、員西、大村、田中、社頭及秀水分隊，總共1個大隊和7個分隊合計33名消防人員，加上20輛消防車輛、兩輛救護車、1部橡皮艇全力搜尋，在距離約45公里外的員林市萬年路沈砂池找到陳男，把他吊掛上岸，可惜明顯死亡。

彰化縣消防局派員到員林市萬年路沈砂池打撈陳男。圖／民眾提供
彰化縣消防局派員到員林市萬年路沈砂池打撈陳男。圖／民眾提供

員林 救護車

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