偷警手銬男竟破壞交通號誌 造成彰化員林大塞車

彰化員林市今天上午多個路口號誌故障大塞車，警方追查發現交通號誌箱被50歲黃男破壞，黃男破壞號誌箱後還拿手銬將自己銬在彰化地檢署門口，警逮捕黃男並讓號誌恢復正常運作。

員林市中山路多個路口交通號誌上午出現故障，紅燈不斷閃爍，造成路口大塞車，彰化縣警察局員林分局獲報，出動員警前往指揮交通，另追查故障原因，才發現交通號誌箱被人破壞。

彰化縣警察局員林分局一名員警指出，破壞交通號誌箱的人是50歲黃男，員警找到黃男時，男子上身赤裸，用手銬將自己銬在彰化地方檢察署門口，分局出動多名員警控制黃男行動，將黃男帶回派出所，並讓號誌恢復運作。

警方指出，黃男昨天在員林市中正路街頭鬧事，被帶回派出所接受訊問，男子在派出所時發現地上有手銬鑰匙撿起來，解開1副手銬後放在口袋帶回家，今天又跑到彰化地檢署鬧事。

警方指出，黃男行為涉犯刑法竊盜、妨害公務等罪，不過男子疑似精神異常，訊問後今天先將黃男強制送醫。