大潭電廠勞檢紀錄曝光 被罰11次69萬元還是沒能警覺

桃園市大潭電廠8號機組工程昨天下午發生鷹架倒塌，造成6名工人受傷。民眾黨市長參選人、立法委員賴香伶今天下午指出，根據北區職業安全衛生中心初步調查，疑似起重機操作不慎吊鉤勾到鋼管施工架導致施工架倒塌。

賴香伶和團隊下午前往大潭電廠現場了解情況，強調意外起因於現場操作人員協調不足，未注意每個工作環節，疏忽造成意外。電廠已經不是第一次發生公安事故，北區職安中心除了派員前往對該工作場所實施檢查，並下令停工，等災害發生原因調查分析清楚及完成改善後，中心確認沒問題同意才能復工；如有違反職業安全衛生法部分將處以最高30萬元以下罰鍰。 職安中心過去勞檢大潭電廠8號機組工地18次，兩次勒令停工、罰鍰11件，罰鍰金額累計69萬元整。