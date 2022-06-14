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大潭電廠勞檢紀錄曝光 被罰11次69萬元還是沒能警覺
桃園市大潭電廠8號機組工程昨天下午發生鷹架倒塌，造成6名工人受傷。民眾黨市長參選人、立法委員賴香伶今天下午指出，根據北區職業安全衛生中心初步調查，疑似起重機操作不慎吊鉤勾到鋼管施工架導致施工架倒塌。
賴香伶和團隊下午前往大潭電廠現場了解情況，強調意外起因於現場操作人員協調不足，未注意每個工作環節，疏忽造成意外。電廠已經不是第一次發生公安事故，北區職安中心除了派員前往對該工作場所實施檢查，並下令停工，等災害發生原因調查分析清楚及完成改善後，中心確認沒問題同意才能復工；如有違反職業安全衛生法部分將處以最高30萬元以下罰鍰。 職安中心過去勞檢大潭電廠8號機組工地18次，兩次勒令停工、罰鍰11件，罰鍰金額累計69萬元整。
賴香伶依據勞動部提供的資料，指出8號機組由日商丸紅國際公司電力專案分公司承包，昨天下午約5點8分，北側施作外牆金屬浪板時，受委託的起重公司吊車操作時疑拉扯到外牆施工架，導致施工架倒塌，壓傷吊車司機、吊掛指揮手及4名作業人員，其中1人骨折，2人頭部受傷送醫，另外3人輕傷自行就醫，到晚上仍有1人住院（起重指揮骨折），其他5人診療無大礙後離開。
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