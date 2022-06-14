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影／新北消防隊旁民宅火警！打火英雄自己報案 鄰居：即刻救援

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市土城區今天下午4點多發生火警，事發恰巧位於消防局土城分隊旁，打火弟兄敏銳察覺火勢，一邊打119報案、一邊出車救援，僅花8分鐘就滅火，救出一對受困母子，2人沒有生命危險，但意識昏迷送醫救治。鄰居表示，「我們才要報警，消防員就出現了，很感謝他們」。

土城區金城路一段一棟3層樓鐵皮加蓋民宅，今天下午4點40分發生火警，該民宅隔著一條巷弄就是土城消防分隊，一名消防員在分隊前訓練時，聞到黑煙味抬頭看，赫然發現「旁邊民宅失火了」，立刻呼叫分隊弟兄打火、報案。

土城消防分隊將消防車往前開十公尺，拉水線滅火，詢問得知失火處有住人，一邊射水、一邊救人，順利救出43歲陳媽媽和她的8歲兒子，2人意識不清緊急送醫；消防員再上樓查看，發現3樓住有一對小情侶，兩人抱著愛狗經指引後逃出，沒有生命危險。

消防隊於下午4點48分撲滅火勢，燃燒面積約5坪，起火點疑為二樓客廳的儲藏室，詳細火災原因尚待釐清。火災時濃煙狂竄，一樓洗車店員工說，才正要報警，就發現消防隊出現在眼前，感謝好鄰居「即刻救援」。

新北市土城區一棟民宅，今天下午發生火災，旁邊就是消防分隊，打火弟兄「自己發現失火報警」，即刻救援。記者翁至成／翻攝
新北市土城區一棟民宅，今天下午發生火災，旁邊就是消防分隊，打火弟兄「自己發現失火報警」，即刻救援。記者翁至成／翻攝

消防員 火災

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