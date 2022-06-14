新北土城民宅火警 母子2人意識昏迷送醫

新北市土城區金城路一處民宅，今天下午發生火警，消防人員救出一對母子都意識昏迷，分別送醫急救。其他住戶民眾被引導疏散，沒有大礙，起火原因將進一步調查。

新北市府消防局第5救災救護大隊下午以簡訊表示，下午4時40分據報，土城區金城路一段附近一處民宅2樓起火。

消防出動人車搶救，並且在4時48分火勢熄滅，消防人員救出一對母子，母親為43歲，男童為8歲，2人都意識昏迷，但有生命跡象，分別送往板橋亞東醫院及新北市立土城醫院。

消防局說，起火地點剛好位於土城消防分隊旁，當時消防局實施訓練，當下發現住宅冒煙後，立即出勤並通知加派人車支援。