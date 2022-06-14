酒駕男騎士追撞計程車重創昏迷 殯葬業者「全程目睹」

新北市繆姓男子今天中午酒駕，騎車行經板橋區環河西路時，疑未注意前方路況，撞上違停路邊的計程車，他頭部重擊地面嚴重昏迷，搶救後插管治療，情況仍不樂觀。監視器畫面可見，當時運將才右切停下不到5秒鐘，就發生意外，前面同樣違停的灰色駕駛被嚇到，目睹「第一現場」。

據調查，當時計程車上載有剛從新北市立殯儀館離開的家屬，今天中午12點20分上車後，指示運將「跟著前面的殯葬業者座車走」，途中殯葬業者的灰色座車因不明原因臨停路邊，運將也只好跟著右切違停。

殯葬座車駕駛臨停後，下車朝後方走去，疑似要跟運將溝通，孰料一名繆男（47歲）騎車同向經過，當場追撞小黃後方保險桿，當場倒地不起，頭部破裂流血、意識昏迷；殯葬座車女駕駛才下車，就看到車禍發生在眼前，嚇得報警。

警、消趕抵，發現繆男無法回應、一度量不到脈搏，緊急送亞東醫院急救，幸恢復生命跡象，惟狀況未穩、插管救治。經查，運將並未酒駕，而警方對騎士繆男抽血酒測，發現他有酒精反應，經濃度換算，酒測值超過每公升1毫克。

據悉，殯葬業者駕駛事發後，跟著喪家逕自離開現場，警方表示，事後將對違停情事依道交條例第56條第1項第1款開罰，另運將車內乘客並無肇責。

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