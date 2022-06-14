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感謝阻詐有功人員 台南警友會到銀行郵局頒贈獎勵金
機警的銀行行員經常是第一線阻詐有功人員，台南市警察之友會北區辦事處今天到北區6家金融機構，致贈感謝金及警察寶寶公仔，感謝各金融機構職員，於全民防疫的當下，仍積極通報攔阻詐騙案。
台南市警察之友會北區辦事處主任李曜嘉，由台南市警五分局副分局長洪國哲、偵查隊副隊長詹智能及派出所等代表陪同，今天上午11點多前往北區元大銀行北府分行、國泰世華銀行臨安分行、元大銀行開元分行、台南大光郵局、台北富邦銀行北台南分行、永豐銀行北台南分行，6家金融機構拜訪攔阻詐騙有功行員。李曜嘉並代表警友會共發出1萬2千元獎勵金。
其中國泰世華銀行臨安分行一個月內積極通報4件，攔阻金額超過50萬元，為通報攔阻最多的金融機構，李曜嘉致贈警察寶寶公仔，感謝行員機警的察覺，協助警方阻詐。
台南市警五分局提醒民眾，如須透過社群平台購物，請勿隨便點擊陌生網友傳送之短網址連結，或提供個人信用卡等資料。萬一不慎輸入並送出了信用卡資料時，請立即通知發卡銀行啟動停卡，將損失降至最低。
警方說，民眾如發現有不明訊息並帶有網址之疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線諮詢、查證，避免遭受詐騙，以維自身財產安全。
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