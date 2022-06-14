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了卻亡妻心願 台中皇天宮主委捐救護車給消防局

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市北屯區皇天宮主委蔡金松的妻子羅金梨去年過世，他因妻子生前曾想捐贈救護車，今天特別捐贈一輛「福斯T6」型救護車給消防局第8大隊文昌消防分隊，以了卻妻子的心願並遺愛人間。

捐贈儀式下午在文昌消防分隊前舉辦，由台中市政府消防局長曾進財代表接受。曾進財感佩蔡金松替妻子了卻心願，並肯定這是有益於社會的義舉；同時也感謝立委莊競程、市議員曾朝榮居中協助。

文昌消防分隊長林政葦指出，文昌消防分隊現有兩輛救護車，因其中一輛執行防疫任務，另一輛負責救護，車輛有點吃緊；新添這輛救護車，可以讓更多急需緊急醫療的傷病患獲得更便捷、完善的醫療救護服務。

蔡金松說，捐救護車是讓妻子遺愛人間，希望能幫助更多的人。莊競程、曾朝榮都說，希望這項義舉能拋磚引玉，帶動更多人投入公益，挽救更多寶貴生命。

台中市北屯區皇天宮主委蔡金松今替亡妻羅金梨捐贈一輛「福斯T6」型救護車給消防局第8大隊文昌消防分隊，遺愛人間。圖／莊競程提供
台中市北屯區皇天宮主委蔡金松今替亡妻羅金梨捐贈一輛「福斯T6」型救護車給消防局第8大隊文昌消防分隊，遺愛人間。圖／莊競程提供

救護車 台中市

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