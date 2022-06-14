大潭電廠屢傳工安意外 她怒批包商違法「罰不怕」

桃園大潭電廠昨傍晚發生工安事件，8號機工程鷹架大面積倒塌，導致現場施工人員6人受傷，其中2人受困。時代力量議員參選人林佳瑋直言，大潭電廠已不是首次發生工安意外，而丸紅公司身為統包商，去年先是發生底下員工死傷事故，今年承包商更發生多人職災案件，廠商罰不怕，國人恐怕就要再一次共同承擔風險。

林佳瑋在臉書發文表示，去年12月，在大潭電廠工作的丸紅公司員工，就因為工安意外不幸身亡；當時大潭電廠西側貨車出入口鐵門準備關閉，不料發生意外倒塌，經緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

林佳瑋說，根據勞動部違法雇主查詢平台，可以看到丸紅公司2021和2022短短兩年間，就違反10次勞動法令，包含勞動基準法（延長工時未給付工資、未於七日內排定例假及休息日）、勞工退休金條例（未核實提撥勞退金），和職業安全衛生法（未採取工作聯繫與調整措施、未巡視工作場所、未設置符合規定的安全措施）。

林佳瑋質疑，丸紅公司雖然多次違法，但每次最高也還是只被罰2萬元，而這次發生意外的承包商「新安起重有限公司」及「壹東實業股份有限公司」過去也有裁罰紀錄。