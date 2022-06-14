影／蘆洲環堤道嚴重車禍 大型重機與機車對撞釀1死1重傷

新北市蘆洲抽水站前方的環堤大道與疏洪2號越堤道交叉口，今天中午又發生死亡車禍，41歲潘姓男子騎乘大型重機，疑似違規跨越雙黃線左轉，與對向直行由22歲鄭姓男子騎乘的機車對撞。潘男送醫不治，鄭男重傷急救尚未脫險。

這個路口3月1日才發生貨車闖紅燈左轉，迎面撞上對向2輛綠燈直行機車，造成1死1傷車禍。今天中午12時許，潘姓男子騎乘重機與之前的貨車同樣往五股更寮方向行駛，疑在路口違規跨越雙黃線左轉，與對向從越堤道下坡往三重方向直行的鄭男機車對撞。

由於雙方車速都快，撞擊之後2名騎士均倒地不起，2輛救護車獲報趕抵，潘男當場已無生命跡象，送新光醫院急救後於下午1時40分宣告死亡。鄭男重傷送榮總醫院，暫無生命危險。

據了解，這處Y字形岔路口比較複雜，路況不熟的駕駛人容易混淆，但是交通標誌、標線和多時向燈號算是很清楚，如果放慢車速，不至於到了路口才猶豫不知該往左或右轉，一旦臨時變換車道就容易發生擦撞事故。

而且當下坡「越堤道專用號誌」是綠燈，反向的環堤大道號誌僅准右轉，左轉就是紅燈；雙向燈號是相反的。歷次車禍多半因為雙向車速快，加上環堤大道車輛未依標線行駛或闖紅燈左轉釀成。