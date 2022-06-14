郵局行員機警阻詐200萬 中警贈「進階版熊讚」布偶表揚

台中市北區健行郵局黃姓女行員在2日，成功阻止張姓婦人提領200萬元，免中歹徒詐騙陷阱，第二警分局長陳家銘為感謝行員協助警方阻詐、守護市民財產，今天與同仁攜帶「進階版熊讚」玩偶，表揚黃女細心，也希望透過升級版的布偶宣導品，能激勵更多的行員加入阻詐連線。

張姓婦人在本月2日因接獲歹徒謊稱購物設定錯誤，為避免重複扣款，前往郵局提領200萬元欲交付給歹徒，歹徒還教張婦得向詢問的行員、警方稱是要買房的款項，但郵局黃姓女行員機警，聯絡警方到場，順利阻詐。

今天上午10時許，第二警分局長陳家銘率同仁拿著「進階版熊讚」前往健行郵局，贈送給黃姓女行員以示表揚，陳說，「進階版熊讚」的宣導布偶，比起一般版，不只尺寸上加大、臉部表情更活潑，還能換穿不同應勤制服，希望能再掀「熊讚熱潮」，讓更多行員加入阻詐連線。

第二警分局表示，詐騙手法雖然日新月異，但民眾只要保持冷靜，多留神多詢問，如民眾接獲不明來電且開頭帶「+886」，或是指示操作ATM、網路銀行等，都是十分可疑的詐騙電話，不用與對方對話，立即掛斷，撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助，都能將詐騙集團擋於門外。