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台南安南區透天厝除濕機起火 女屋主倉皇逃出
梅雨季，民眾在家使用除濕機要小心。台南市安南區城東街51巷內5樓透天厝今天下午近1點，發生5樓除濕機起火燃燒，女屋主在樓下聽到爆裂聲，倉皇逃出屋外，消防人員接獲報案後到場，拉水線出水滅火，火勢在半小時內控制。
「住家5樓有煙，還有聽到爆裂聲。」台南市消防局救災救護中心今天下午12點46分，接獲民眾報案，位於安南區城安東街51巷5樓住宅發生火警，派遣土城分隊等13車26人到場搶救。消防人員到場後發現5樓有煙，拉水線上樓滅火，火勢在下午1點15撲滅，現場燃燒除濕機1部，起火真正原因待調查。
據了解，梅雨季來臨，各地雨勢不斷，室內濕度也跟著增加，很多民眾都會使用除濕機，有的甚至將曬不乾的衣服，晾在除濕機上「烘乾」，消防人員說，其實這樣是很危險的，如遮蔽進出風口造成機體散熱不良導致起火，不可不慎，民眾平時也要注意除濕機保養，避免火災發生。
消防局說，全台每年都曾發生除濕機起火釀成火警的案件，為避免除濕機火災事故發生，民眾在使用前，應自行檢視家中除濕機功能是否正常，如發現故障或異常，應尋求各廠牌服務專線檢修，切勿自行拆解更換零件；若屬於召回檢修機種請立即停用或連絡廠商檢修，相關訊息可參考經濟部標準檢驗局商品安全資訊網http://safety.bsmi.gov.tw/。
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