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台中速霸陸自撞翻車 駕駛全身傷怪路邊停車
台中市南屯區大進街在昨天晚間9時許，發生一起翻車交通事故，一輛速霸陸的轎車撞上路邊一輛車後翻覆，警方到場酒測，肇事的葉姓男子沒有酒駕，葉辯稱，路邊停放的車輛太靠近車道，他才會撞上，不過該輛路邊停車停放位置並非紅黃線，符合規定，詳細肇因仍待後續調查。
據查，葉姓男子（28歲）在昨天晚間9時許，開車沿南屯區大進街往南行駛，行經案發地點時，疑未注意車前狀況，撞上路旁謝姓男子（41歲）所有的轎車後，滑行後側翻，警、消獲報到場，協助葉脫困，葉身體受有多處擦挫傷。
經第四警分局交通分隊酒測，葉男無酒精濃度，葉男稱，該輛路邊停車「停太出來了」，過於靠近車道，所以才會導致撞上。
警方調查，謝男轎車停放的位置，沒有畫設紅、黃線，符合相關交通規定，至於肇事原因，仍待交大事故組後續釐清。
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