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大貨車追撞小貨車翻覆橫躺2線道 台74線今早堵逾2公里

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中章姓男子今早駕駛大貨車於台74線上，行經西向18.5公里處時，疑未注意車前狀況，追撞上前方小貨車，隨後急打方向盤，翻覆橫躺阻擋2線道，造成車流回堵；警方表示，章男無酒駕，整起事故目前已排除，2名駕駛輕微擦傷，送至慈濟醫院就醫，詳細肇因待查。

台中章男(40歲)今早9時許，駕大貨車於台74線上西向18.5公里處，自潭子往大雅方向行駛，疑似因未注意車前狀況，竟直直撞上前方張男(29歲)駕駛的小貨車，車頭撞上安全島，橫在路中，大貨車則翻覆倒在車道上，阻隔約2線道，僅剩路肩及剩餘車道空間，供車輛緩慢通過，造成回堵逾3公里。

台中大雅警分局獲報後，隨即趕至現場處理，先找來吊車業者協助將大貨車扶正，疏導回堵車流自潭子匝道下，目前狀況已排除，交通回歸順暢；兩台車的駕駛受輕微擦挫傷，由救護隊員送至台中慈濟醫院治療。

大雅警方表示，章男經測並無酒駕情形，目前肇因初判為大貨車為注意車前狀況，詳細肇事原因仍待查釐清。

台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供
台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供
台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供
台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供
台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供
台74線今早9時許，有輛大貨車因不明原因大翻車，橫躺阻隔2線道，車流嚴重回堵約4公里，2人受傷送醫。圖／民眾提供

酒駕 慈濟 車道

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