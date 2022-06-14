吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張

基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電視及路口監視器等， 警方到場疏導交通，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。

市警第二分局指出，事故發生在上午近9時，經了解，機械吊車疑因倒車不慎，撞歪路旁電線桿並造成部分電線垂落，所幸未造成人員受傷，員警緊急管制現場，並協助疏導交通，同時聯繫工程、電力、電信等相關單位派員到場檢視維修。

路燈就橫在馬路上，撞擊力道大，民眾直呼誇張。警方到場疏導管制交通，吊車周姓駕駛並酒測值為0，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。