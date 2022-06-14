快訊

失業隔天就獲新工作 俄「最美檢察長」新職務曝光

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電視及路口監視器等， 警方到場疏導交通，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。

市警第二分局指出，事故發生在上午近9時，經了解，機械吊車疑因倒車不慎，撞歪路旁電線桿並造成部分電線垂落，所幸未造成人員受傷，員警緊急管制現場，並協助疏導交通，同時聯繫工程、電力、電信等相關單位派員到場檢視維修。

路燈就橫在馬路上，撞擊力道大，民眾直呼誇張。警方到場疏導管制交通，吊車周姓駕駛並酒測值為0，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。

第二分局呼籲，車輛行駛時應注意路況，並注意限重、限高等規定，遵守交通號誌、標誌，以維用路人安全。

吊車倒車不慎撞歪路燈橫馬路電線垂落，民眾直呼誇張。記者游明煌／翻攝
吊車倒車不慎撞歪路燈橫馬路電線垂落，民眾直呼誇張。記者游明煌／翻攝

監視器

延伸閱讀

王國材參訪城市博覽會肯定基隆是優等生 允全力幫忙

1280月票納台鐵與基隆？ 交通部長王國材：北北基先討論

基隆超過11萬通勤族 1280月票引爆謝國樑、蔡適應戰火

基隆富都新城住戶擔心老水管加壓又爆管 籌自備款換管

相關新聞

影／蘆洲環堤道嚴重車禍 大型重機與機車對撞釀1死1重傷

新北市蘆洲抽水站前方的環堤大道與疏洪2號越堤道交叉口，今天中午又發生死亡車禍，41歲潘姓男子騎乘大型重機，疑似違規跨越雙...

大潭電廠屢傳工安意外 她怒批包商違法「罰不怕」

桃園大潭電廠昨傍晚發生工安事件，8號機工程鷹架大面積倒塌，導致現場施工人員6人受傷，其中2人受困。時代力量議員參選人林佳...

彰化六旬男失蹤一晚 今在45公里外員林沈砂池發現已死亡

彰化縣一名年逾六旬的陳姓男子昨天傍晚出門，今天上午被發現拖鞋在二水鄉八堡圳堤岸邊，消防局第二大隊沿著水域搜索，下午在員林...

大潭電廠勞檢紀錄曝光 被罰11次69萬元還是沒能警覺

桃園市大潭電廠8號機組工程昨天下午發生鷹架倒塌，造成6名工人受傷。民眾黨市長參選人、立法委員賴香伶今天下午指出，根據北區...

影／新北消防隊旁民宅火警！打火英雄自己報案 鄰居：即刻救援

新北市土城區今天下午4點多發生火警，事發恰巧位於消防局土城分隊旁，打火弟兄敏銳察覺火勢，一邊打119報案、一邊出車救援，...

就是要最新的錢！超商換錢被拒 她惱羞飆罵店員畫面曝光

一名網友在臉書爆料公社發文表示，在超商遇到硬要換新零錢的女客人。從影片的畫面中看到，女客人堅持要向女店員換最新的錢，女店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。