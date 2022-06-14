聽新聞
test
0:00 / 0:00
吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張
基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電視及路口監視器等， 警方到場疏導交通，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。
市警第二分局指出，事故發生在上午近9時，經了解，機械吊車疑因倒車不慎，撞歪路旁電線桿並造成部分電線垂落，所幸未造成人員受傷，員警緊急管制現場，並協助疏導交通，同時聯繫工程、電力、電信等相關單位派員到場檢視維修。
路燈就橫在馬路上，撞擊力道大，民眾直呼誇張。警方到場疏導管制交通，吊車周姓駕駛並酒測值為0，相關肇事責任及後續賠償事宜，將調閱監視器影像釐清。
第二分局呼籲，車輛行駛時應注意路況，並注意限重、限高等規定，遵守交通號誌、標誌，以維用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言