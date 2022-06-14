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新北警察98人獲獎 侯友宜感觸：若仍從警今年也將退休

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

6月15日是警察節，新北市政府警察局今天提前慶祝，市長侯友宜到場頒獎98名優秀績優警察。侯說，新北市地廣人多、環境複雜，維護治安不容易，自己是警察出身，感謝同仁捍衛治安，給市民安居樂業的生活。

侯友宜今天出席市警局舉辦的「111年第44屆警察節慶祝大會活動」，致詞說自己對今年的警察節很有感觸，因為若以警察年資換算，自己將在今年退休，而過去一同打拚的市警局副局長溫枝發、陳木樹也都一併屆退，話鋒一轉，特別鼓勵這些獲獎的優秀績優警察，稱「治安是由團隊守護」。

市警局表示，今年受獎同仁共有98人，其中模範警察9人（含全國模範警察4人是全國最多）、資深績優警察獎章受贈代表21人、刑事鑑識楷模3人、績優員警65人。其中，永和分局新生派出所模範警察警員黃世傑，去年12月靠著擴大調閱監視器畫面，發現「犯嫌騎車去棄屍地點」，關鍵辨識出永和弒父分屍案的犯嫌身分；而林口分局明志派出所模範警察巡佐石春吉，去年11月也靠著監視器畫面，敏銳觀察到「犯嫌神情怎麼突然如釋重負」，才知「原來這是棄槍地點」，偵破新店花園新城案的兇器。

市警局長黃宗仁表示，過去一年新北警察得獎無數又屢破大案，都是全體同仁努力獲得的榮耀，感謝第一線逾8000名警力的付出，今年底適逢選舉年，會繼續全力以赴，捍衛新北治安。

市長侯友宜致詞說，治安是由團隊守護，對警察節很有感觸。記者翁至成／攝影
市長侯友宜致詞說，治安是由團隊守護，對警察節很有感觸。記者翁至成／攝影
新北市長侯友宜跟警察局副局長溫枝發合照。圖／新北市警局提供
新北市長侯友宜跟警察局副局長溫枝發合照。圖／新北市警局提供
模範警察石春吉跟他妻子一起合影。圖／新北市警局提供
模範警察石春吉跟他妻子一起合影。圖／新北市警局提供
新北市政府警察局今天舉辦「111年第44屆警察節慶祝大會活動」，市長侯友宜跟警察局長等人合照。記者翁至成／攝影
新北市政府警察局今天舉辦「111年第44屆警察節慶祝大會活動」，市長侯友宜跟警察局長等人合照。記者翁至成／攝影
市長侯友宜致詞說，治安是由團隊守護，對警察節很有感觸。記者翁至成／攝影
市長侯友宜致詞說，治安是由團隊守護，對警察節很有感觸。記者翁至成／攝影

警察 侯友宜

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