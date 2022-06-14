彰化熱門路段登看板「尋3年前車禍目擊者」 刊登者吐心聲

彰化市金馬路二段最近出現一面大型看板，要尋找3年多前一件車禍的目擊者與影像，經了解賴姓女子與陳姓男子在永安街發生車禍，兩人受傷，但賴女對於法院判決歸咎全責不能接受，歷經多年心裡仍過不去，才想再找證據。

賴女看板刊登內容為尋人、尋影，車禍時間是2018年11月28日中午12點，地點在金馬路、永安街467號前，還附上一張當時兩輛機車撞倒在地的照片，留下大大的電話號碼，以及「不便接請傳簡訊、法官認紅包酬謝」；由於該路段為看板熱門刊登處，大都是參選人、建商的廣告，賴女的刊登內容讓人好奇。

賴女說，刊了2個月至今還未有線索，但只要有萬分之一的機會都還是想嘗試，即便沒有結果也就認了。警方指出，該案件當時有報案處理紀錄，為兩輛機車碰撞的案件。

賴女與陳男的過失傷害案件去年已定讞，判決指出，賴女11月28日當天近中午12點，從永安街由北往南的南向車道路起步橫跨越永安街南向車道，陳男沿永安街南向車道由北往南方向直行而來，因沒注意賴女突然駛出路邊進入車道，以致煞車閃避不及，2人均人車倒地。

法院採納鑑定會結果，認為賴女在畫設行車方向線路段由路邊起步左轉彎橫越車道時，未注意讓行進中機車先行，為肇事原因；行進中的陳男無法預期及防範事故，無肇事因素等。

賴女說，因法院認定她要負全部權任，雙方雖都有受傷，但因對方傷得比他重，腿部骨折，家長不斷索賠，她最後拿出退休金，賠償了超過50萬元。

賴女表示，當時的影像畫面都未拍到陳男，實際上是當她看到陳男時已停下，陳男卻仍撞上她，但相關證據都指向她違規所以都是她的錯，讓她不能接受。

賴女強調，判決已確定，錢都賠了，並非要否認自己有錯，她曾去探望陳男時對方向她表示是自己騎太快，但之後都是對方家長、律師出面處理，都不承認錯誤。