高雄警抓超速像抓賊 原因是怕2周1次的檢討
高雄市近年車禍傷亡人數居高不下，高雄市警局為降低車禍發生數，使出殺手鐧，評比各單位交通執法件數，一旦取締件數不如他單位，就會在警局周報受檢討，各單位紛紛要求第一線執勤員警強力取締交通違規，民眾最近會陸續收到罰單，荷包要大失血。
據道安會統計資料，高雄市去年車禍發生數3萬9263件，雖不是六都最高，只比台北市多，但死亡人數333人，卻名列六都第一，車禍受傷人數也達5萬4685人，在六都中次於桃園、新北、台中、台南，名列第五，但也比台北市多。
據了解，交通部要求高雄市設法將車禍死亡人數，與去年同期比較須降低3%，但高雄市今年1至3月的車禍死亡人數57人，仍高居不下，並且又名列六都第一。
高雄市警局從4月起，要求各單位每2周統計執法件數，在高雄市警局周報上檢討，高雄市警察局長黃明昭甚至斥責取締件數低的分局，質疑為什麼比其他單位少，令受指責的分局長皮繃得緊，要各派出所平時加強取締交通違規。
高雄市警局將取締酒駕、超速、闖紅燈、車輛未依規定轉彎、無照駕駛，以及大型車違規，列為評比項目，因而最近常有民眾發現，員警以非固定式測速照相機取締超速，甚至為了抓超速，利用地形地物「躲起來」取締，令民眾譏諷「抓超速像抓賊」。
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