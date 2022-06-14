快訊

張晨光陸直播曾被罵哭　低調回台近況曝光

3+4入境檢疫新制管制一堆又邏輯不通 放寬規範形同虛設

高雄警抓超速像抓賊 原因是怕2周1次的檢討

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市近年車禍傷亡人數居高不下，高雄市警局為降低車禍發生數，使出殺手鐧，評比各單位交通執法件數，一旦取締件數不如他單位，就會在警局周報受檢討，各單位紛紛要求第一線執勤員警強力取締交通違規，民眾最近會陸續收到罰單，荷包要大失血。

據道安會統計資料，高雄市去年車禍發生數3萬9263件，雖不是六都最高，只比台北市多，但死亡人數333人，卻名列六都第一，車禍受傷人數也達5萬4685人，在六都中次於桃園、新北、台中、台南，名列第五，但也比台北市多。

據了解，交通部要求高雄市設法將車禍死亡人數，與去年同期比較須降低3%，但高雄市今年1至3月的車禍死亡人數57人，仍高居不下，並且又名列六都第一。

高雄市警局從4月起，要求各單位每2周統計執法件數，在高雄市警局周報上檢討，高雄市警察局長黃明昭甚至斥責取締件數低的分局，質疑為什麼比其他單位少，令受指責的分局長皮繃得緊，要各派出所平時加強取締交通違規。

高雄市警局將取締酒駕、超速、闖紅燈、車輛未依規定轉彎、無照駕駛，以及大型車違規，列為評比項目，因而最近常有民眾發現，員警以非固定式測速照相機取締超速，甚至為了抓超速，利用地形地物「躲起來」取締，令民眾譏諷「抓超速像抓賊」。

民眾發現警察利用地形地物，以非固定式測速照相機，取締車輛超速。圖／讀者提供
民眾發現警察利用地形地物，以非固定式測速照相機，取締車輛超速。圖／讀者提供
民眾發現警察利用地形地物，以非固定式測速照相機，取締車輛超速。圖／讀者提供
民眾發現警察利用地形地物，以非固定式測速照相機，取締車輛超速。圖／讀者提供

高雄市 車禍 北市

延伸閱讀

鼓勵機車族受訓考照 高市府提供20萬補助費用

防止變異株入侵 高雄市今起抽驗境外移入基因定序

民眾黨籲落實減碳工作 高市擬推相關自治條例

高雄警督察兼靖紀還酒駕 陳其邁：符合三條件一定免職

相關新聞

稱想下車走走 國道警國3南向105公里舉槍自戕急救中

國道竹林分隊一名27歲柯姓員警平日工作表現正常，今晨和同事值勤巡邏時，在國道三號南向105公里處的避彎車道旁車道舉槍自戕...

吊車倒車不慎撞歪基隆路燈 民眾直呼誇張

基隆市八斗子環港街今天上午近9時，一輛機械吊車在倒車馬時不慎撞歪電線桿，所幸沒有造成人員受傷及電力斷，但影響網路、有線電...

新北警察98人獲獎 侯友宜感觸：若仍從警今年也將退休

6月15日是警察節，新北市政府警察局今天提前慶祝，市長侯友宜到場頒獎98名優秀績優警察。侯說，新北市地廣人多、環境複雜，...

彰化熱門路段登看板「尋3年前車禍目擊者」 刊登者吐心聲

彰化市金馬路二段最近出現一面大型看板，要尋找3年多前一件車禍的目擊者與影像，經了解賴姓女子與陳姓男子在永安街發生車禍，兩...

國道2號3車追撞回堵3公里 小貨車駕駛受傷送醫

國道2號大園段稍早發生追撞，一輛小貨車疑未保持距離，撞上左前方廂型車，後方另一輛貨車閃避不及，也追撞導致後方車流回堵2至...

國道1號北向325.6K 小貨車爆胎翻車 2人受傷

一輛小貨車上午在國道1號北向325.6公里爆胎、側翻於內側車道，車上兩人受傷，還好後方車輛及時閃避，沒造成連環追撞更大傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。